Marché nocturne Itxassou
Marché nocturne Itxassou mercredi 19 août 2026.
Marché nocturne
Place du fronton Itxassou Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Artisanat, produits alimentaires. Partie de Pelote, animation musicale. Restauration moules frites et talos. Buvette sur place. .
Place du fronton Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Itxassou a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque