Marché nocturne

Place du fronton Itxassou Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Artisanat, produits alimentaires. Partie de Pelote, animation musicale. Restauration moules frites et talos. Buvette sur place. .

Place du fronton Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Itxassou a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Pays Basque