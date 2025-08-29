Marché nocturne Jurançon

Place du Junqué Jurançon Pyrénées-Atlantiques

C’est la fin des vacances d’été, l’heure est à la rentrée scolaire pour beaucoup. C’est le moment de profiter d’un dernier moment sur la place du Junqué.

La place du Junqué accueillera le marché nocturne le vendredi 29 août de 18h à 23h

Des stands alimentaires et non alimentaires vous attendent. De grandes tablées pour vous restaurer et profiter des produits proposés par les commerçants (assiettes de charcuterie, canard, beignets, glaces, plats cuisinés…).

La soirée sera animée par un DJ et les enfants pourront profiter des jeux en bois et des gonflables, en accessibilité gratuite (sous la responsabilité des parents).

La buvette sera tenue par l’association l’Union des Commerces de Jurançon. .

Place du Junqué Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 19 70

