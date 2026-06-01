Jurançon

Marché nocturne

place du junqué Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

A partir de 18h, jusqu’à 23h, venez entre amis ou en famille profiter des stands de commerçants alimentaires et artisanaux.

Restauration possible sur place.

Jeux pour enfants en accès gratuit (sous la responsabilité des parents) jusqu’à 22h.

Animation musicale avec la présence d’un DJ jusqu’à 23h.

Pour un événement plus responsable pensez à apporter vos couverts et à trier vos déchets ! .

place du junqué Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Jurançon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau