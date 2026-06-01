Marché nocturne Jurançon
Marché nocturne Jurançon vendredi 19 juin 2026.
Jurançon
Marché nocturne
place du junqué Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
A partir de 18h, jusqu’à 23h, venez entre amis ou en famille profiter des stands de commerçants alimentaires et artisanaux.
Restauration possible sur place.
Jeux pour enfants en accès gratuit (sous la responsabilité des parents) jusqu’à 22h.
Animation musicale avec la présence d’un DJ jusqu’à 23h.
Pour un événement plus responsable pensez à apporter vos couverts et à trier vos déchets ! .
place du junqué Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Jurançon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Pau
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