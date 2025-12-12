Marché nocturne KopéHüss Gundershoffen

Marché nocturne KopéHüss

Rue du Maire Spiess Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-01 16:00:00

fin : 2026-12-31 20:00:00

Date(s) :

2026-01-01

Marché nocturne proposant une buvette et de nombreux stand de producteurs locaux

Marché nocturne disposant d’une buvette tenue par l’Association Culturelle de Gundershoffen, des foods trucks (pastas, vietnamien, …) et une quinzaine de commerçants (maraîchers, poissonnier, boucher, fromager, apiculteur, …), artisans et producteurs locaux. .

Rue du Maire Spiess Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr

English :

Night market with refreshment stand and numerous stalls from local producers

