Marché nocturne La Jonchère-Saint-Maurice

14 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne

Lors de cette soirée, le centre du bourg dresse ses tables et ses bancs pour régaler sur place les gourmands à la recherche de savoureux produits du terroir. Les fermes Salto (maraichage bio), Chevaliers noirs (cochons cul-noir et gascon), Higlands (vaches) ; les fromagers Lait Secrets des Sources (vaches), la Biquette Bleue (chèvres) ; les commerces pizzeria Fontana (burgers limousins, pizzas), boucherie Lacheny (entrecôtes), boulangerie Boulle Ange (pains, desserts) ; miellerie Guilbert ; préparations portugaises ; viticulteur Jolis Bois (vins de Bergerac) ; buvette de l’ADAJ avec sa fameuse bière pression de la Brâm entre autres… Soirée animée avec tout le talent d’Ebam sur des musiques et chants des années 80. De la convivialité et du plaisir qui vous sont offerts à profusion… à savourer sans modération. .

14 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 81 03 adaj87@orange.fr

