Marché Nocturne La Suze-sur-Sarthe

Marché Nocturne

Rue du Port La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 23:00:00

2026-07-03

Marché nocturne

Animation musicale.

Restauration sur place. .

Rue du Port La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 33 13 contact@lasuze.fr

English :

Night Market

