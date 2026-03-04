Marché Nocturne La Suze-sur-Sarthe

Marché Nocturne La Suze-sur-Sarthe vendredi 3 juillet 2026.

Marché Nocturne

Rue du Port La Suze-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Marché nocturne
Animation musicale.
Restauration sur place.   .

Rue du Port La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 33 13  contact@lasuze.fr

English :

Night Market

L’événement Marché Nocturne La Suze-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Vallée de la Sarthe

