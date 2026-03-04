Marché Nocturne La Suze-sur-Sarthe
Marché Nocturne La Suze-sur-Sarthe vendredi 3 juillet 2026.
Marché Nocturne
Rue du Port La Suze-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Marché nocturne
Animation musicale.
Restauration sur place. .
Rue du Port La Suze-sur-Sarthe 72210 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 77 33 13 contact@lasuze.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Night Market
L’événement Marché Nocturne La Suze-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Vallée de la Sarthe