Marche nocturne – La Tronvilloise Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois

Informations pratiques

Tronville-en-Barrois

Marche nocturne – La Tronvilloise

Rue du Bouvret Départ salle des fêtes Tronville-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-03-20 18:00:00

fin : 2027-03-20

Date(s) :

2027-03-20

Marche nocturne organisée par l’ASCT, section randonnée.

Un parcours familial de 3 km « La marche des lutins » et un parcours de 10 km.

Repas sur réservation uniquement : soupe de lentilles / saucisses.

Tarifs :

– adulte : 5 € sans repas, 10 € avec repas

– lutins : 3 € sans repas, 6 € avec repasTout public

3 .

Rue du Bouvret Départ salle des fêtes Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 86 28 89 47

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English :

Night walk organized by the ASCT, hiking section.

A 3-km family-friendly route called “La marche des lutins” and a 10-km route.

Meal available by reservation only: lentil soup and sausages.

Prices:

– Adults: 5? without meal, 10? with meal

– Kids: 3? without meal, 6? with meal

L’événement Marche nocturne – La Tronvilloise Tronville-en-Barrois a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE