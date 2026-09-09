Marche nocturne – La Tronvilloise Rue du Bouvret Tronville-en-Barrois
samedi 20 mars 2027 · Rue du Bouvret · Tronville-en-Barrois
Informations pratiques
Tronville-en-Barrois
Marche nocturne – La Tronvilloise
Rue du Bouvret Départ salle des fêtes Tronville-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-03-20 18:00:00
fin : 2027-03-20
Date(s) :
2027-03-20
Marche nocturne organisée par l’ASCT, section randonnée.
Un parcours familial de 3 km « La marche des lutins » et un parcours de 10 km.
Repas sur réservation uniquement : soupe de lentilles / saucisses.
Tarifs :
– adulte : 5 € sans repas, 10 € avec repas
– lutins : 3 € sans repas, 6 € avec repasTout public
3 .
Rue du Bouvret Départ salle des fêtes Tronville-en-Barrois 55310 Meuse Grand Est +33 6 86 28 89 47
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English :
Night walk organized by the ASCT, hiking section.
A 3-km family-friendly route called “La marche des lutins” and a 10-km route.
Meal available by reservation only: lentil soup and sausages.
Prices:
– Adults: 5? without meal, 10? with meal
– Kids: 3? without meal, 6? with meal
L’événement Marche nocturne – La Tronvilloise Tronville-en-Barrois a été mis à jour le 2026-09-09 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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