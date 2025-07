Marché nocturne Rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre

Marché nocturne Rue de l’Hôtel de Ville Labouheyre vendredi 25 juillet 2025.

Marché nocturne

Rue de l’Hôtel de Ville Place de la mairie Labouheyre Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2025-07-25

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Marché nocturne le 25 juillet de 18h à 23h à Labouheyre, sous les platanes de la place de la mairie. Créateurs, producteurs, concert chill de Jay & Gaet, food trucks et buvette. Organisé par l’association Mara’Ose au profit du Rallye Aïcha des Gazelles.

Venez profiter d’un marché nocturne chaleureux à Labouheyre, le jeudi 25 juillet de 18h à 23h, sur la magnifique place de la mairie, sous les platanes.

Créateurs, producteurs locaux, commerçants ambulants et artisans vous attendent pour une belle soirée estivale.

Ambiance conviviale assurée avec un concert live du duo Jay & Gaet de 20h à 22h (pop acoustique chill), food trucks variés, buvette et douceurs à déguster sur place.

Événement organisé par l’association Mara’Ose, au profit de son projet solidaire le Rallye Aïcha des Gazelles. Venez nombreux soutenir l’aventure ! .

Rue de l’Hôtel de Ville Place de la mairie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 49 77 91 mara.oses40@gmail.com

English :

Night market on July 25 from 6pm to 11pm in Labouheyre, under the plane trees in Place de la Mairie. Designers, producers, chill concert by Jay & Gaet, food trucks and refreshments. Organized by the Mara?Ose association in aid of the Rallye Aïcha des Gazelles.

German : Marché nocturne

Nachtmarkt am 25. Juli von 18 bis 23 Uhr in Labouheyre, unter den Platanen auf dem Rathausplatz. Designer, Produzenten, Chill-Konzert von Jay & Gaet, Food Trucks und Erfrischungsstände. Organisiert von der Vereinigung Mara?Ose zugunsten der Rallye Aïcha des Gazelles.

Italiano :

Mercato notturno il 25 luglio dalle 18 alle 23 a Labouheyre, sotto i platani di Place de la Mairie. Designer, produttori, concerto chill di Jay & Gaet, food truck e rinfreschi. Organizzato dall’associazione Mara?Ose a favore del Rallye Aïcha des Gazelles.

Espanol : Marché nocturne

Mercado nocturno el 25 de julio de 18:00 a 23:00 en Labouheyre, bajo los plátanos de la plaza de la Mairie. Diseñadores, productores, concierto chill de Jay & Gaet, food trucks y refrescos. Organizado por la asociación Mara’Ose en beneficio del Rallye Aïcha des Gazelles.

