Marché Nocturne Langeais

Marché Nocturne Langeais vendredi 25 juillet 2025.

Marché Nocturne

Place de l’Europe Langeais Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25 18:00:00

fin : 2025-08-25 00:00:00

Date(s) :

2025-07-25

Ce traditionnel marché nocturne au coeur du centre ville propose aux Langeaisiens et aux visiteurs de découvrir nombre de stands de produits d’artisanat d’art.

.

Place de l’Europe Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 96 12 64 dac@langeais.fr

English :

This traditional evening market in the heart of the town center offers Langeaisians and visitors alike the chance to discover a number of stalls selling arts and crafts.

German :

Dieser traditionelle Nachtmarkt im Herzen des Stadtzentrums bietet Langeaisern und Besuchern die Möglichkeit, zahlreiche Stände mit kunsthandwerklichen Produkten zu entdecken.

Italiano :

Questo tradizionale mercato notturno nel cuore del centro cittadino offre ai langeani e ai visitatori la possibilità di scoprire una serie di bancarelle di artigianato artistico.

Espanol :

Este mercado nocturno tradicional, situado en pleno centro de la ciudad, ofrece a los langeirenses y a los visitantes la posibilidad de descubrir numerosos puestos de artesanía.

L’événement Marché Nocturne Langeais a été mis à jour le 2025-07-16 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE