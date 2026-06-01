Marché nocturne Mairie Le Hanouard Le Hanouard
Marché nocturne Mairie Le Hanouard Le Hanouard samedi 13 juin 2026.
Le Hanouard
Marché nocturne
Mairie Le Hanouard 17 Rue du Moulin Le Hanouard Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le Hanouard accueillera un marché nocturne le samedi 13 juin, vous y retrouverez des producteurs, des créateurs mais il y aura également des animations et de la restauration sur place ! .
Mairie Le Hanouard 17 Rue du Moulin Le Hanouard 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 94 23
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Le Hanouard a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre