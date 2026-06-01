Marché nocturne Mairie Le Hanouard Le Hanouard

Le Hanouard

Marché nocturne

Mairie Le Hanouard 17 Rue du Moulin Le Hanouard Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Hanouard accueillera un marché nocturne le samedi 13 juin, vous y retrouverez des producteurs, des créateurs mais il y aura également des animations et de la restauration sur place ! .

Mairie Le Hanouard 17 Rue du Moulin Le Hanouard 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 94 23

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Le Hanouard a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre