Marché nocturne Lépanges-sur-Vologne 19 juillet 2025 17:00

Vosges

Marché nocturne rue de La Gare Lépanges-sur-Vologne Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 17:00:00

fin : 2025-07-19 22:00:00

Date(s) :

2025-07-19

Marché nocturne de 17h à 22h, dans la bonne humeur et la convivialité. Retrouvez des producteurs et petits créateurs locaux.

Animations gratuites, buvette et petite restauration sur place.Tout public

0 .

rue de La Gare

Lépanges-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 7 81 33 49 01

English :

Night market from 5pm to 10pm, in a friendly atmosphere. Meet local producers and small designers.

Free entertainment, refreshments and snacks on site.

German :

Nachtmarkt von 17.00 bis 22.00 Uhr, in guter Stimmung und Geselligkeit. Treffen Sie lokale Produzenten und kleine Designer.

Kostenlose Animationen, Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Italiano :

Mercato notturno dalle 17.00 alle 22.00, in un’atmosfera amichevole. Incontrate produttori locali e piccoli designer.

Intrattenimento gratuito, rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Mercado nocturno de 17:00 a 22:00, en un ambiente agradable. Conozca a los productores locales y a los pequeños diseñadores.

Animación gratuita, refrescos y aperitivos in situ.

L’événement Marché nocturne Lépanges-sur-Vologne a été mis à jour le 2025-06-23 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES