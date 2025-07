MARCHÉ NOCTURNE Les Matelles

MARCHÉ NOCTURNE Les Matelles samedi 2 août 2025.

MARCHÉ NOCTURNE

Les Matelles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Les Matelles s’illuminent en ce soir de marché ! Artisanat local, délices des foodtrucks et karaoké en plein air vous attendent pour une expérience conviviale.

Les Matelles s’illuminent en ce soir de marché ! Artisanat local, délices des foodtrucks et karaoké en plein air vous attendent pour une expérience conviviale. .

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 84 18 68

English :

Les Matelles lights up on market night! Local crafts, foodtrucks and open-air karaoke await you for a convivial experience.

German :

Les Matelles erstrahlt an diesem Marktabend im Lichterglanz! Lokales Kunsthandwerk, Leckereien von den Foodtrucks und Karaoke unter freiem Himmel erwarten Sie zu einem geselligen Erlebnis.

Italiano :

Les Matelles si accende in questa notte di mercato! Artigianato locale, camioncini e karaoke all’aperto vi aspettano per un’esperienza conviviale.

Espanol :

Les Matelles se iluminan esta noche de mercado Artesanía local, foodtrucks y karaoke al aire libre le esperan para una experiencia de convivencia.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE Les Matelles a été mis à jour le 2025-07-11 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP