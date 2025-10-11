Marché nocturne Logelheim

Samedi 2025-10-11 16:00:00

35 exposants producteurs et artisans locaux légumes, bières artisanales, pâtisseries, crêpes, miel, boucherie charcuterie, vin, thés, sirop et jus… un rémouleur, bijoux, céramique, bois, couture, bijoux, accessoires pour chien; prendront part à ce marché.

Animations pour les enfants: maquillage, concours de dessin…

Bar et restauration tarte flambée, burger et soupe au potiron.

Venez profiter d'une belle soirée automnale sous les lumières du marché !

Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 42 10 25

