Marché nocturne Logelheim
Marché nocturne Logelheim samedi 11 octobre 2025.
Marché nocturne
Logelheim Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-10-11 16:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
35 exposants producteurs et artisans locaux légumes, bières artisanales, pâtisseries, crêpes, miel, boucherie charcuterie, vin, thés, sirop et jus… un rémouleur, bijoux, céramique, bois, couture, bijoux, accessoires pour chien; prendront part à ce marché.
Animations pour les enfants: maquillage, concours de dessin…
Bar et restauration tarte flambée, burger et soupe au potiron.
Venez profiter d'une belle soirée automnale sous les lumières du marché !
Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 42 10 25
L’événement Marché nocturne Logelheim a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach