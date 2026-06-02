Logelheim

Marché nocturne

36 Grand rue Logelheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 16:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Venez profiter d’une belle soirée automnale sous les lumières du marché avec producteurs et artisans locaux.

Venez flâner entre les stands de producteurs et artisans, profiter de l’ambiance conviviale et gourmande, et passer un bon moment entre amis ou en famille.

Une belle soirée automnale sous les lumières du marché !

Buvette, petite restauration et animation musicale sur place. 0 .

36 Grand rue Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 6 65 87 60 06

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English :

Come and enjoy a beautiful autumn evening under the market lights with local producers and artisans.

L’événement Marché nocturne Logelheim a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach