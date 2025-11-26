Marche nocturne lumineuse Office de tourisme Destination Agen Agen

Marche nocturne lumineuse

Office de tourisme Destination Agen 38 Rue Garonne Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

2025-11-26

Venez soutenir nos actions contre les violences faites aux femmes lors d’une marche nocturne lumineuse accompagnée par Jean-Luc MORENO, guide de l’Office de tourisme Destination Agen.

English : Marche nocturne lumineuse

Come and support our actions against violence against women during a luminous night walk accompanied by Jean-Luc MORENO, a guide from the Destination Agen tourist office.

German : Marche nocturne lumineuse

Unterstützen Sie unsere Aktionen gegen Gewalt gegen Frauen bei einem nächtlichen Lichterspaziergang, der von Jean-Luc MORENO, einem Fremdenführer des Fremdenverkehrsamtes Destination Agen, begleitet wird.

Italiano :

Venite a sostenere le nostre azioni contro la violenza sulle donne durante una passeggiata notturna accompagnata da Jean-Luc MORENO, una guida dell’Ufficio del Turismo di Destination Agen.

Espanol : Marche nocturne lumineuse

Venga a apoyar nuestras acciones de lucha contra la violencia hacia las mujeres durante un paseo nocturno a la luz acompañado por Jean-Luc MORENO, guía de la Oficina de Turismo del Destino Agen.

