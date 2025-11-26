Marche nocturne lumineuse Office de tourisme Destination Agen Agen
Office de tourisme Destination Agen 38 Rue Garonne Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-26
fin : 2025-11-26
2025-11-26
Venez soutenir nos actions contre les violences faites aux femmes lors d’une marche nocturne lumineuse accompagnée par Jean-Luc MORENO, guide de l’Office de tourisme Destination Agen.
Office de tourisme Destination Agen 38 Rue Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 93 39 09
English : Marche nocturne lumineuse
Come and support our actions against violence against women during a luminous night walk accompanied by Jean-Luc MORENO, a guide from the Destination Agen tourist office.
German : Marche nocturne lumineuse
Unterstützen Sie unsere Aktionen gegen Gewalt gegen Frauen bei einem nächtlichen Lichterspaziergang, der von Jean-Luc MORENO, einem Fremdenführer des Fremdenverkehrsamtes Destination Agen, begleitet wird.
Italiano :
Venite a sostenere le nostre azioni contro la violenza sulle donne durante una passeggiata notturna accompagnata da Jean-Luc MORENO, una guida dell’Ufficio del Turismo di Destination Agen.
Espanol : Marche nocturne lumineuse
Venga a apoyar nuestras acciones de lucha contra la violencia hacia las mujeres durante un paseo nocturno a la luz acompañado por Jean-Luc MORENO, guía de la Oficina de Turismo del Destino Agen.
