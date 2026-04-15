Cornillé-les-Caves

Marché Nocturne l’Utopik

131 Chemin des Boisnières Cornillé-les-Caves Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-09-05 23:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-09-05

Marché Nocturne à Cornillé Les Caves Une soirée festive au cœur de l’été !

Les samedis 6 juin et 5 septembre, de 17h à 23h, laissez-vous envoûter par l’ambiance chaleureuse et conviviale du marché nocturne de Cornillé Les Caves !

Dans le cadre bucolique de la Guinguette l’Utopick, en lisière de forêt, venez flâner dans les allées d’un marché unique qui met à l’honneur les savoir-faire de nos producteurs et artisans d’art locaux. Spécialités gourmandes, créations artisanales, saveurs authentiques… une véritable invitation à découvrir les trésors de notre territoire.

Guinchez, riez, savourez !

Au programme concerts live, soirées dansantes, animations festives pour petits et grands, et bien sûr, de quoi régaler vos papilles autour de stands de dégustation. Une ambiance joyeuse et familiale, parfaite pour profiter de la douceur des soirées d’été.

Venez apprécier les talents artisanaux de notre territoire et partager un moment magique à la Guinguette l’Utopick, dans le charmant village de Cornillé Les Caves ! .

131 Chemin des Boisnières Cornillé-les-Caves 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 32 66 03 07 lutopik49@gmail.com

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English :

Marché Nocturne at Cornillé Les Caves ? A festive evening in the heart of summer!

L’événement Marché Nocturne l’Utopik Cornillé-les-Caves a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe