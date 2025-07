Marché Nocturne Château du Courtioux Marcillat-en-Combraille

Marché Nocturne Château du Courtioux Marcillat-en-Combraille samedi 2 août 2025.

Marché Nocturne

Château du Courtioux 10 rue du Courtioux Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-02

Date(s) :

2025-08-02

Marci’Folies revient avec son marché nocturne ! Nouveauté cette année, il se déroulera au château du Courtioux, au abord du bourg de Marcillat En Combraille !

.

Château du Courtioux 10 rue du Courtioux Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 75 63 24

English :

Marci’Folies returns with its night market! New this year, it will take place at the Château du Courtioux, just outside the village of Marcillat En Combraille!

German :

Marci’Folies kehrt mit seinem Nachtmarkt zurück! Neu in diesem Jahr ist, dass er im Château du Courtioux am Rande des Städtchens Marcillat En Combraille stattfinden wird!

Italiano :

Marci’Folies torna con il suo mercato notturno! Novità di quest’anno, il mercato si svolgerà presso lo Château du Courtioux, appena fuori dal villaggio di Marcillat En Combraille!

Espanol :

¡Marci’Folies vuelve con su mercado nocturno! Como novedad este año, el mercado tendrá lugar en el Château du Courtioux, a las afueras del pueblo de Marcillat En Combraille

L’événement Marché Nocturne Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2025-07-15 par Montluçon Tourisme