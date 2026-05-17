Marché nocturne Mézières-en-Vexin
Marché nocturne Mézières-en-Vexin samedi 4 juillet 2026.
Mézières-en-Vexin
Marché nocturne
Place de l’Eglise Mézières-en-Vexin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 22:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Le Comité des fêtes de Mézières-en-Vexin, en partenariat avec la municipalité, vous invite à une soirée d’été lors d’un marché nocturne. Rejoignez-nous pour soutenir nos artisans et producteurs locaux dans une ambiance chaleureuse et festive !
Venez flâner, découvrir et déguster tout au long de la soirée grâce à de nombreuses animations pour petits et grands
– Artisanat & Gourmandises De nombreux stands de producteurs locaux (et de délicieuses frites maison !).
– Mascotte Surprise Venez la rencontrer en famille et repartez avec votre photo souvenir.
– Animations de rue Déambulation d’un échassier, Spectacle de mime, Sculpture de ballons, Maquillage artistique pour les enfants
– Démonstration culinaire Présentation en direct du Thermomix® TM7 avec des recettes simples et savoureuses.
Musique & Danse
– 21h00 Concert en plein air
– 22h30 Flash Mob géant sur le Madison !
– 22h45 Partie danse Tous ensemble pour clôturer la nuit en beauté. .
Place de l’Eglise Mézières-en-Vexin 27510 Eure Normandie marion27510@gmail.com
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Mézières-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération