Marché nocturne Montmérac 4 juillet 2025 07:00

Charente

Marché nocturne bourg de Montchaude Montmérac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-07-04

Date(s) :

2025-07-04

A partir de 18h00, venez profiter du marché nocturne divers producteurs, buvette, barbecue, restauration sur place apportez vos couverts.

bourg de Montchaude

Montmérac 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 94 16 lescompagnonschampetres@gmail.com

English : Night market

From 6.00 pm, come and enjoy the night market: various producers, refreshment bar, barbecue, on-site catering: bring your own cutlery.

German :

Ab 18.00 Uhr können Sie den Nachtmarkt genießen: verschiedene Produzenten, Getränkestand, Grill, Essen vor Ort: Bringen Sie Ihr Besteck mit.

Italiano :

Dalle 18.00, venite a godervi il mercato notturno: vari produttori, bar, barbecue, catering in loco: portate le vostre posate.

Espanol :

A partir de las 18.00 h, venga a disfrutar del mercado nocturno: diversos productores, bar de refrescos, barbacoa, catering in situ: traiga sus propios cubiertos.

L’événement Marché nocturne Montmérac a été mis à jour le 2025-06-25 par Office de tourisme du Sud Charente