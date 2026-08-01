Informations pratiques

Moosch

Marche nocturne

26 Rue du Cercle Catholique Moosch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 16:00:00

fin : 2026-08-22 20:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Entre amis, collègues ou famille, laissez vous guider le long d’un parcours fléché et aménagé pour l’occasion sur les hauteurs de Moosch !

Départ entre 16h et 20h avec 2 circuits au choix de 4km ou 8km. Ravitaillement prévu.

Vous saurez alors apprécier la convivialité du moment et déguster des tartes flambées salées et sucrées à votre arrivée.

Entre amis, collègues ou famille, laissez vous guider le long d’un parcours fléché et aménagé pour l’occasion sur les hauteurs de Moosch !

Départ entre 16h et 20h avec 2 circuits au choix de 4km ou 8km. Ravitaillement prévu.

Vous saurez alors apprécier la convivialité du moment et déguster des tartes flambées salées et sucrées à votre arrivée. .

26 Rue du Cercle Catholique Moosch 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 14 29 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With friends, colleagues or family, let yourself be guided along a signposted course laid out for the occasion on the heights of Moosch!

Departure between 4pm and 8pm, with a choice of 2 circuits of 4km or 8km. Refreshments provided.

You’ll be able to appreciate the conviviality of the moment and enjoy sweet and savoury tarts flambées on arrival.

L’événement Marche nocturne Moosch a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin