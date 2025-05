MARCHÉ NOCTURNE MUSICAL – Aigues-Vives, 7 juin 2025 07:00, Aigues-Vives.

Hérault

MARCHÉ NOCTURNE MUSICAL 1 Place de la Mairie Aigues-Vives Hérault

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-07

2025-06-07

La Médiathèque Aigues-vives Hérault et le comité des fêtes d’Aigues-Vives organisent dans la cour de la médiathèque un marché nocturne musical.

Venez découvrir des artisans locaux.

Fill in Guitar accompagnera cette soirée avec leurs guitares , ils vous emmèneront dans un voyage instrumental à travers tout type de style musical.

Une buvette et une restauration seront assurées par le comité des fêtes!

Bref une très belle soirée en perspective .

1 Place de la Mairie

Aigues-Vives 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 12 19 79 mediatheque.aiguesvives@gmail.com

English :

The Médiathèque Aigues-vives Hérault and the Comité des fêtes d’Aigues-Vives are organizing a musical night market in the courtyard of the Médiathèque.

Come and discover local artisans.

German :

Die Mediathek Aigues-vives Hérault und das Festkomitee von Aigues-Vives organisieren im Hof der Mediathek einen musikalischen Nachtmarkt.

Entdecken Sie lokale Kunsthandwerker.

Italiano :

La Médiathèque Aigues-vives Hérault e il Comité des fêtes d’Aigues-Vives organizzano un mercato musicale notturno nel cortile della Médiathèque.

Venite a scoprire gli artigiani locali.

Espanol :

La Médiathèque Aigues-vives Hérault y el Comité des fêtes d’Aigues-Vives organizan un mercado nocturno musical en el patio de la Médiathèque.

Venga a descubrir a los artesanos locales.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE MUSICAL Aigues-Vives a été mis à jour le 2025-05-21 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC