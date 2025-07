Marché nocturne Naucelle Naucelle

Marché nocturne Naucelle Naucelle mercredi 23 juillet 2025 .

Marché nocturne Naucelle

Naucelle Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-23

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Un moment convivial où déguster le meilleur de notre terroir dans une ambiance musicale !

Animation musicale par Zanzibar et son orgue de barbarie.

Marché de producteur·ice·s et d’artisan·e·s (plus d’une vingtaine d’exposant·e·s)

Restauration sur place (cuisine locale, asiatique…) .

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie naucelle.actions@gmail.com

English :

A convivial moment to taste the best of our terroir in a musical atmosphere!

German :

Ein geselliger Moment, bei dem Sie das Beste aus unserer Region in einem musikalischen Ambiente probieren können!

Italiano :

È un ottimo modo per gustare il meglio dei nostri prodotti locali, con l’accompagnamento di musica dal vivo!

Espanol :

Es una forma estupenda de disfrutar de los mejores productos locales, acompañados de música en directo

L’événement Marché nocturne Naucelle Naucelle a été mis à jour le 2025-06-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)