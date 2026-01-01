Marche nocturne

Neewiller-près-Lauterbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 17:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Marche de 5km au profit des »Semeurs d’Etoiles » (inscription 5€)

Prévoyez des chaussures de marche, lampe de poche et des vêtements chauds.

Ouvert à tout public. Une restauration est proposée à partir de 18h, tartes flambées, knacks.

Marche de 5km au profit de »l’association FBI (fabuleuse bande d’intenables) » (inscription 5€) Prévoyez des chaussures de marche, gilet jaune, lampe de poche et des vêtements chauds. Départ de 17h à 18h30.

Ouvert à tout public. Une restauration est proposée à partir de 18h, fleischkiechle, tartes flambées le tout animé par les Joyeux Lurons. .

Neewiller-près-Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 97 22 34

English :

5km walk in aid of »Semeurs d’Etoiles » (registration 5?)

Bring walking shoes, flashlight and warm clothing.

Open to all. Catering available from 6pm: tarts flambées, knacks.

