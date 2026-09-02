Marche nocturne Neewiller-près-Lauterbourg
samedi 16 janvier 2027 · Neewiller-près-Lauterbourg
Informations pratiques
Neewiller-près-Lauterbourg
Marche nocturne
Neewiller-près-Lauterbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-01-16 17:00:00
fin : 2027-01-16
Date(s) :
2027-01-16
Marche de 5km au profit des »Semeurs d’Etoiles » (inscription 5€)
Prévoyez des chaussures de marche, lampe de poche et des vêtements chauds.
Ouvert à tout public. Une restauration est proposée à partir de 18h, tartes flambées, knacks.
Marche de 5km au profit de »……. » (inscription 5€) Prévoyez des chaussures de marche, gilet jaune, lampe de poche et des vêtements chauds. Départ de 17h à 18h30.
Ouvert à tout public. Une restauration est proposée à partir de 18h, fleischkiechle, tartes flambées le tout animé par les Joyeux Lurons. .
Neewiller-près-Lauterbourg 67630 Bas-Rhin Grand Est +33 6 19 97 22 34
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English :
5km walk in aid of »Semeurs d’Etoiles » (registration 5?)
Bring walking shoes, flashlight and warm clothing.
Open to all. Catering available from 6pm: tarts flambées, knacks.
L’événement Marche nocturne Neewiller-près-Lauterbourg a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg