Marché nocturne Noailles vendredi 22 août 2025.
Devant l’Espace France Services Noailles Corrèze
Début : 2025-08-22
fin : 2025-08-29
2025-08-22 2025-08-29
Marché nocturne. Retrouvez les Burgers de la Ferme du Puy Lenty ainsi que d’autres spécialités de la ferme, et les desserts de Tronche de Cakes.
Chaque vendredi soir de 19h à 21h, devant l’Espace France Services .
Devant l’Espace France Services Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 44 90 48
