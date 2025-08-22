Marché nocturne Noailles

Marché nocturne Noailles vendredi 22 août 2025.

Devant l’Espace France Services Noailles Corrèze

Marché nocturne. Retrouvez les Burgers de la Ferme du Puy Lenty ainsi que d’autres spécialités de la ferme, et les desserts de Tronche de Cakes.

Chaque vendredi soir de 19h à 21h, devant l’Espace France Services .

Devant l’Espace France Services Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 44 90 48

