Marche nocturne octobre rose Place Du Boulodrome Aurons
vendredi 9 octobre 2026 · Place Du Boulodrome · Aurons
Informations pratiques
Aurons
Marche nocturne octobre rose
Vendredi 9 octobre 2026 à partir de 19h30. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Marche nocturne – Octobre Rose
À l’occasion d’Octobre Rose, participez à une marche nocturne solidaire dans nos collines et venez marcher ensemble pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.
Au départ du boulodrome, cette balade nocturne sera l’occasion de partager un moment convivial et solidaire, tout en contribuant à une cause essentielle : la sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
Vente de lampions pour illuminer la marche
Soupe proposée aux participants
Les bénéfices de ces ventes seront reversés à des associations engagées dans la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. .
Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02
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English :
Night Walk – Pink October
To celebrate Pink October, join us for a charity night walk through our hills and come walk together to support the fight against breast cancer.
L’événement Marche nocturne octobre rose Aurons a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Massif des Costes