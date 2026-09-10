Marche nocturne octobre rose Place Du Boulodrome Aurons

Informations pratiques

Aurons

Marche nocturne octobre rose

Vendredi 9 octobre 2026 à partir de 19h30. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Marche nocturne – Octobre Rose



À l’occasion d’Octobre Rose, participez à une marche nocturne solidaire dans nos collines et venez marcher ensemble pour soutenir la lutte contre le cancer du sein.

Au départ du boulodrome, cette balade nocturne sera l’occasion de partager un moment convivial et solidaire, tout en contribuant à une cause essentielle : la sensibilisation au dépistage du cancer du sein.



Vente de lampions pour illuminer la marche

Soupe proposée aux participants



Les bénéfices de ces ventes seront reversés à des associations engagées dans la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 63 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Night Walk – Pink October



To celebrate Pink October, join us for a charity night walk through our hills and come walk together to support the fight against breast cancer.

L’événement Marche nocturne octobre rose Aurons a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme du Massif des Costes