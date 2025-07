Marché nocturne Paulhaguet

Marché nocturne Paulhaguet vendredi 11 juillet 2025.

Marché nocturne à partir de 17h suivi d’une soirée repas dansant en plein air sur la place de l’église organisée par les commerçants de Paulhaguet.

Paulhaguet Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 86 05 56

English :

Late-night market from 5pm, followed by an open-air dinner-dance in the church square, organized by Paulhaguet’s shopkeepers.

German :

Nachtmarkt ab 17 Uhr, gefolgt von einem Abend mit Tanzessen unter freiem Himmel auf dem Kirchplatz, organisiert von den Händlern von Paulhaguet.

Italiano :

Mercato notturno a partire dalle 17.00, seguito da una cena all’aperto e da un ballo nella piazza della chiesa, organizzato dai negozianti di Paulhaguet.

Espanol :

Mercado nocturno a partir de las 17 h, seguido de una cena y baile al aire libre en la plaza de la iglesia, organizada por los comerciantes de Paulhaguet.

