Marché nocturne Pierre-Percée

Marché nocturne Pierre-Percée vendredi 4 juillet 2025.

Marché nocturne

Place de l’Eglise Pierre-Percée Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-04 17:30:00

fin : 2025-08-29 21:30:00

2025-07-04

Tous les vendredis de l’été, venez acheter et déguster des produits locaux au coeur du village de Pierre Percée.

Bières, légumes, viandes, fromages, volailles, miel, épicerie, … des artisans (savons, …) seront présents également.

Les restaurants sont également ouverts et vous accueillent sur leurs terrasses.Tout public

Place de l’Eglise Pierre-Percée 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 10 18 info.pokis@gmail.com

English :

Every Friday throughout the summer, come and buy and taste local produce in the heart of the village of Pierre Percée.

Beers, vegetables, meats, cheeses, poultry, honey, groceries, … artisans (soaps, …) will also be present.

Restaurants will also be open to welcome you on their terraces.

German :

Jeden Freitag im Sommer können Sie im Herzen des Dorfes Pierre Percée lokale Produkte kaufen und probieren.

Bier, Gemüse, Fleisch, Käse, Geflügel, Honig, Lebensmittel, … Kunsthandwerker (Seifen, …) sind ebenfalls anwesend.

Die Restaurants sind ebenfalls geöffnet und heißen Sie auf ihren Terrassen willkommen.

Italiano :

Ogni venerdì per tutta l’estate, venite a comprare e a degustare prodotti locali nel cuore del villaggio di Pierre Percée.

Birre, verdure, carni, formaggi, pollame, miele, alimentari… Anche gli artigiani (saponi, ecc.) saranno a disposizione.

Anche i ristoranti saranno aperti per accogliervi sulle loro terrazze.

Espanol :

Todos los viernes del verano, venga a comprar y degustar productos locales en el corazón del pueblo de Pierre Percée.

Cervezas, verduras, carnes, quesos, aves de corral, miel, comestibles… Los artesanos (jabones, etc.) también estarán presentes.

Los restaurantes también estarán abiertos para recibirle en sus terrazas.

