Marché nocturne front de mer Port-des-Barques
Marché nocturne front de mer Port-des-Barques vendredi 3 juillet 2026.
Marché nocturne
front de mer avenue de La République Port-des-Barques Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Le marché nocturne se déroule tous les vendredis de juillet et août à partir de 19h.
.
front de mer avenue de La République Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Night market in port-des-barques
The night market takes place every Friday in July and August from 7pm.
L’événement Marché nocturne Port-des-Barques a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme Rochefort Océan