Marché nocturne front de mer Port-des-Barques

Marché nocturne

front de mer avenue de La République Port-des-Barques Charente-Maritime

Début : Vendredi 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

2026-07-03

Le marché nocturne se déroule tous les vendredis de juillet et août à partir de 19h.

front de mer avenue de La République Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 80 01 mairie@ville-portdesbarques.fr

English : Night market in port-des-barques

The night market takes place every Friday in July and August from 7pm.

