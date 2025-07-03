MARCHE NOCTURNE Port-Vendres
MARCHE NOCTURNE Port-Vendres jeudi 3 juillet 2025.
MARCHE NOCTURNE
quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Début : Mardi 2025-07-03 18:00:00
fin : 2025-07-03 23:00:00
2025-07-03 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-09-04
Ambiance estivale garantie à Port-Vendres avec son marché nocturne du jeudi artisanat et saveurs locales pour des soirées pleines de charme.
quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
Summer ambience guaranteed in Port-Vendres with its Thursday night market: crafts and local flavors for evenings full of charm.
German :
Garantierte Sommerstimmung in Port-Vendres mit seinem Nachtmarkt am Donnerstag: Kunsthandwerk und lokale Köstlichkeiten für stimmungsvolle Abende.
Italiano :
A Port-Vendres l’atmosfera estiva è garantita dal mercato del giovedì sera, che propone artigianato e sapori locali per serate ricche di fascino.
Espanol :
En Port-Vendres, el ambiente estival está garantizado con su mercado nocturno de los jueves, con artesanía y sabores locales para veladas llenas de encanto.
