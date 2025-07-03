MARCHE NOCTURNE Port-Vendres

MARCHE NOCTURNE Port-Vendres jeudi 3 juillet 2025.

quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : Mardi 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-07-03 23:00:00

2025-07-03 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07 2025-08-14 2025-08-21 2025-08-28 2025-09-04

Ambiance estivale garantie à Port-Vendres avec son marché nocturne du jeudi artisanat et saveurs locales pour des soirées pleines de charme.

quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

Summer ambience guaranteed in Port-Vendres with its Thursday night market: crafts and local flavors for evenings full of charm.

German :

Garantierte Sommerstimmung in Port-Vendres mit seinem Nachtmarkt am Donnerstag: Kunsthandwerk und lokale Köstlichkeiten für stimmungsvolle Abende.

Italiano :

A Port-Vendres l’atmosfera estiva è garantita dal mercato del giovedì sera, che propone artigianato e sapori locali per serate ricche di fascino.

Espanol :

En Port-Vendres, el ambiente estival está garantizado con su mercado nocturno de los jueves, con artesanía y sabores locales para veladas llenas de encanto.

