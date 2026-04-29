MARCHÉ NOCTURNE PORTIRAGNES PLAGE BICENTENAIRE place du Bicentenaire Portiragnes
MARCHÉ NOCTURNE PORTIRAGNES PLAGE BICENTENAIRE place du Bicentenaire Portiragnes dimanche 5 juillet 2026.
Portiragnes
MARCHÉ NOCTURNE PORTIRAGNES PLAGE BICENTENAIRE
place du Bicentenaire PORTIRAGNES PLAGE Portiragnes Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-05
Attention, tous à vos agendas, la saison 2026 va revenir à grand pas !!! Soirées chaleureuses est conviviales au programme, artisans et producteurs uniquement, réunis à Portiragnes Plage
#MARCHEPRODUCTEURS
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place du Bicentenaire PORTIRAGNES PLAGE Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 90 94 44
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English :
Mark your calendars, the 2026 season is just around the corner! Warm and friendly evenings on the program, artisans and producers only, gathered at Portiragnes Plage
#MARCHEPRODUCTEURS
L’événement MARCHÉ NOCTURNE PORTIRAGNES PLAGE BICENTENAIRE Portiragnes a été mis à jour le 2026-06-06 par 34 ADT34
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