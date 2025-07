Marché nocturne | Pradelles Pradelles

Marché nocturne | Pradelles Pradelles vendredi 25 juillet 2025.

Place de La Halle Pradelles Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-07-25 18:00:00

fin : 2025-07-25 22:00:00

2025-07-25

Marché nocturne sur la place de la halle.

Divers exposants, producteur locaux, artisans locaux et toutes autres créations vous seront proposées.

Buvette et grillade.

Place de La Halle Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes pradellescomitedesfetes@gmail.com

English :

Night market on the covered market square.

Various exhibitors, local producers, local craftsmen and other creations will be on offer.

Refreshment bar and barbecue.

German :

Nachtmarkt auf dem Platz vor der Markthalle.

Verschiedene Aussteller, lokale Produzenten, lokale Handwerker und alle anderen Kreationen werden Ihnen angeboten.

Getränke und Grillspezialitäten.

Italiano :

Mercato notturno in Place de la Halle.

Saranno presenti diversi espositori, produttori locali, artigiani locali e altre creazioni.

Bar e barbecue.

Espanol :

Mercado nocturno en la plaza de la Halle.

Se ofrecerán diversos expositores, productores locales, artesanos locales y otras creaciones.

Bar y barbacoa.

