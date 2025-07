Marché Nocturne producteurs et artisans La Motte-Chalancon

Marché Nocturne producteurs et artisans La Motte-Chalancon vendredi 4 juillet 2025

Marché Nocturne producteurs et artisans

Place des Écoles La Motte-Chalancon Drôme

Début : 2025-07-04

fin : 2025-08-29

2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29

LE marché estival des producteurs et artisans locaux de La Motte Chalancon et alentours !

Animation et restauration sur place.

Place des Écoles La Motte-Chalancon 26470 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 27 19 30 ladynamottemarchesnocturnes@gmail.com

English :

THE summer market for local producers and artisans from La Motte Chalancon and the surrounding area!

Entertainment and on-site catering.

German :

DER Sommermarkt der lokalen Produzenten und Handwerker aus La Motte Chalancon und Umgebung!

Unterhaltung und Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Il mercato estivo dei produttori locali e degli artigiani di La Motte Chalancon e dintorni!

Animazione e ristorazione in loco.

Espanol :

El mercado de verano de los productores y artesanos de La Motte Chalancon y alrededores

Animación y restauración in situ.

