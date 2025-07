MARCHÉ NOCTURNE Puimisson

MARCHÉ NOCTURNE Puimisson mercredi 6 août 2025.

MARCHÉ NOCTURNE

PLACE GUILLAUME DURAND Puimisson Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Date(s) :

2025-08-06

Marché Nocturne organisé par la Mairie de 18h à 23h sur la place Guillaume Durand. Fanfare et musique de rue, bijoux, savons, confitures, textiles.

Balades à poneys, dégustation des produits. Restauration sur place.

Marché Nocturne organisé par la Mairie de 18h à 23h sur la place Guillaume Durand. Fanfare et musique de rue, bijoux, savons, confitures, textiles.

Balades à poneys, dégustation des produits. Restauration sur place. .

PLACE GUILLAUME DURAND Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 69 00 mairie@ville-puimisson.fr

English :

Night Market organized by the Town Hall from 6pm to 11pm on Place Guillaume Durand. Fanfare and street music, jewelry, soaps, jams, textiles.

Pony rides, product tasting. Catering on site.

German :

Vom Rathaus organisierter Nachtmarkt von 18.00 bis 23.00 Uhr auf dem Place Guillaume Durand. Blaskapelle und Straßenmusik, Schmuck, Seifen, Marmeladen, Textilien.

Ponyreiten, Verkostung der Produkte. Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Mercato notturno organizzato dal Municipio dalle 18.00 alle 23.00 in Place Guillaume Durand. Fanfara e musica di strada, gioielli, saponi, marmellate, tessuti.

Giri sul pony e degustazione di prodotti. Ristorazione in loco.

Espanol :

Mercado nocturno organizado por el Ayuntamiento de 18.00 a 23.00 horas en la plaza Guillaume Durand. Fanfarria y música callejera, bisutería, jabones, mermeladas, textiles.

Paseos en poni y degustación de productos. Restauración in situ.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE Puimisson a été mis à jour le 2025-07-29 par 34 OT AVANT-MONTS