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AGENDA · Puimisson

MARCHÉ NOCTURNE Puimisson

mercredi 5 août 2026 · Puimisson

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Adresse
Rue de la République
Ville
34480 Puimisson
Département
Hérault
Tarif

Puimisson

MARCHÉ NOCTURNE

Rue de la République Puimisson Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

MARCHÉ NOCTURNE DE 18H À 23H FANFARE FOOD TRUCK BIERES VINS
Venez renconter les artisants, créateurs, producteurs et commerçants. Soirée animée et festive.
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Rue de la République Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 69 00  mairie@ville-puimisson.fr

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English : MARCHÉ NOCTURNE

NIGHT MARKET FROM 6 PM TO 11 PM: BAND, FOOD TRUCKS, BEER, WINE
Come meet the artisans, creators, producers, and merchants. A lively and festive evening.

L’événement MARCHÉ NOCTURNE Puimisson a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS

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