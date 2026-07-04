MARCHÉ NOCTURNE Puimisson
mercredi 5 août 2026 · Puimisson
Informations pratiques
Puimisson
MARCHÉ NOCTURNE
Rue de la République Puimisson Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
MARCHÉ NOCTURNE DE 18H À 23H FANFARE FOOD TRUCK BIERES VINS
Venez renconter les artisants, créateurs, producteurs et commerçants. Soirée animée et festive.
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Rue de la République Puimisson 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 69 00 mairie@ville-puimisson.fr
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English : MARCHÉ NOCTURNE
NIGHT MARKET FROM 6 PM TO 11 PM: BAND, FOOD TRUCKS, BEER, WINE
Come meet the artisans, creators, producers, and merchants. A lively and festive evening.
L’événement MARCHÉ NOCTURNE Puimisson a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT AVANT-MONTS
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