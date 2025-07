Marché nocturne & Repas dansant Paulhaguet

L’association des commerçants de Paulhaguet organise pour la 1ère fois un marché nocturne vendredi 11 juillet de 17h à 22h, sur la place Lafayette, accompagné d’un repas dansant. Renseignements au 06.33.86.05.56 ou 09.67.02.87.15 emplacement est gratuit.

English :

For the 1st time, the Paulhaguet traders’ association is organizing a night market on Friday July 11th, from 5pm to 10pm, in Place Lafayette, with a dinner and dance. Information: 06.33.86.05.56 or 09.67.02.87.15 Free admission.

German :

Die Vereinigung der Geschäftsleute von Paulhaguet organisiert zum ersten Mal einen Nachtmarkt am Freitag, den 11. Juli, von 17 bis 22 Uhr auf dem Place Lafayette, der von einem Tanzessen begleitet wird. Informationen unter 06.33.86.05.56 oder 09.67.02.87.15 Platz ist kostenlos.

Italiano :

Per la prima volta, l’associazione dei commercianti di Paulhaguet organizza un mercato notturno venerdì 11 luglio, dalle 17.00 alle 22.00, in Place Lafayette, con cena e ballo. Informazioni allo 06.33.86.05.56 o allo 09.67.02.87.15. I posti sono gratuiti.

Espanol :

Por 1ª vez, la asociación de comerciantes Paulhaguet organiza un mercado nocturno el viernes 11 de julio, de 17.00 a 22.00 h, en la plaza Lafayette, con cena y baile. Información en los teléfonos 06.33.86.05.56 o 09.67.02.87.15. Las plazas son gratuitas.

