Marche Nocturne Roville-aux-Chênes

Afin de financer leur voyage d’étude en république d’Irlande, des élèves de CAP JPPH, 1ère GMNF, AP et TCVA vous proposent une marche nocturne vendredi 10 octobre à 18h, suivie d’un repas convivial au self.

Venez vivre une expérience unique lors de notre marche nocturne organisée à Roville-aux-Chênes.

Encadrés par un enseignant de sport et guide de haute montagne, partez à la découverte de la nature…de nuit !

Au programme

Départ à 18h Église de Roville

Apéritif offert en chemin

Repas convivial au self du Lycée soupe de potiron, pâté lorrain, fromage salade, et dessert

Inscriptions

Pour participer, contactez nous avant le 1er octobre et compléter un coupon réponse de réservation.Tout public

Eglise de Roville Roville-aux-Chênes 88700 Vosges Grand Est +33 6 45 73 82 11

English :

To help finance their study trip to the Republic of Ireland, students in CAP JPPH, 1ère GMNF, AP and TCVA are organizing a night walk on Friday October 10 at 6pm, followed by a convivial meal in the dining hall.

Come and enjoy a unique experience during our night walk in Roville-aux-Chênes.

Supervised by a sports teacher and mountain guide, discover nature…by night!

Program:

Departure at 6pm Roville church

Aperitif on the way

Convivial meal in the Lycée cafeteria: pumpkin soup, pâté lorrain, cheese salad, and dessert

Registration:

To take part, contact us before October 1 and complete a reservation reply coupon.

German :

Um ihre Studienreise in die Republik Irland zu finanzieren, laden die Schüler der Klassen CAP JPPH, 1ère GMNF, AP und TCVA am Freitag, den 10. Oktober um 18 Uhr zu einer Nachtwanderung ein, gefolgt von einem gemütlichen Essen im Selbstbedienungsrestaurant.

Erleben Sie eine einzigartige Erfahrung bei unserer Nachtwanderung, die in Roville-aux-Chênes organisiert wird.

Betreut von einem Sportlehrer und Bergführer erkunden Sie die Natur…bei Nacht!

Auf dem Programm stehen:

Start um 18 Uhr Kirche von Roville

Aperitif unterwegs angeboten

Geselliges Essen im Self-Service des Lycée: Kürbissuppe, lothringische Pastete, Käse Salat und Dessert

Anmeldungen:

Um teilzunehmen, kontaktieren Sie uns vor dem 1. Oktober und füllen Sie einen Antwortcoupon für die Reservierung aus.

Italiano :

Per finanziare il loro viaggio di studio nella Repubblica d’Irlanda, gli studenti dei CAP JPPH, 1ère GMNF, AP e TCVA organizzano una passeggiata notturna venerdì 10 ottobre alle 18:00, seguita da un pasto conviviale nella sala da pranzo.

Venite a vivere un’esperienza unica durante la nostra escursione notturna a Roville-aux-Chênes.

Con la supervisione di un insegnante di sport e di una guida alpina, partite alla scoperta della natura… di notte!

Programma:

Partenza alle 18:00 chiesa di Roville

Aperitivo durante il percorso

Cena conviviale nella sala da pranzo del liceo: zuppa di zucca, paté lorrain, formaggio, insalata e dessert

Iscrizioni:

Per partecipare, contattateci entro il 1° ottobre e compilate il modulo di prenotazione.

Espanol :

Para ayudar a financiar su viaje de estudios a la República de Irlanda, los estudiantes del CAP JPPH, 1ère GMNF, AP y TCVA organizan un paseo nocturno el viernes 10 de octubre a las 18h, seguido de una comida de convivencia en el comedor.

Ven a vivir una experiencia única durante nuestro paseo nocturno por Roville-aux-Chênes.

Acompañados por un profesor de deportes y un guía de montaña, salgan a descubrir la naturaleza… ¡de noche!

Programa:

Salida a las 18:00 Iglesia de Roville

Aperitivo por el camino

Comida de convivencia en el comedor del Liceo: sopa de calabaza, paté lorrain, queso ensalada y postre

Inscripción:

Para participar, póngase en contacto con nosotros antes del 1 de octubre y rellene un formulario de reserva.

