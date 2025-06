Marché nocturne Saint-Aubin-sur-Mer 8 juillet 2025 18:00

Calvados

Marché nocturne Parc Pillier Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Début : 2025-07-08 18:00:00

fin : 2025-08-19 23:00:00

2025-07-08

2025-07-15

2025-07-22

2025-07-29

2025-08-05

2025-08-12

2025-08-19

Un marché nocturne qui regroupe une vingtaine d’artisans locaux !

Parc Pillier

Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie clement.brunet@saintaubinsurmer.fr

English : Marché nocturne

Come and take part in this nocturnal market featuring some twenty artisans, and in the Black Soul concert starting at 8pm on the bandstand.

German : Marché nocturne

Ein Nachtmarkt mit rund zwanzig lokalen Handwerkern!

Italiano :

Un mercato serale con una ventina di artigiani locali!

Espanol :

Un mercado nocturno con una veintena de artesanos locales

