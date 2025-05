Marché nocturne – Saint-Dié-des-Vosges, 5 juin 2025 18:00, Saint-Dié-des-Vosges.

Grand marché nocturne avec 50 exposants. producteurs locaux, créateurs.

Concert de Ketal, buvette et restauration sur place.Tout public

Place du marché

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 95 19 85 74

English :

Big night market with 50 exhibitors. local producers, designers.

Ketal concert, refreshments and food on site.

German :

Großer Nachtmarkt mit 50 Ausstellern. Lokale Produzenten, Designer.

Ketal-Konzert, Getränke und Essen vor Ort.

Italiano :

Grande mercato notturno con 50 espositori, produttori e designer locali.

Concerto dei Ketal, rinfreschi e cibo in loco.

Espanol :

Gran mercado nocturno con 50 expositores, productores y diseñadores locales.

Concierto de Ketal, refrescos y comida in situ.

