Marché nocturne Saint-Goin

Marché nocturne Saint-Goin samedi 19 juillet 2025.

Marché nocturne

Place du boulodrome Saint-Goin Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Marché de producteurs et d’artisans.

Vous pourrez composer votre assiette auprès des producteurs assiettes de charcuterie de porc kintoa, burger et grillades de boeuf frites, axoa de veau, bières artisanales, Géronce vin, soft et café, Bedous pain, fromage au lait cru vache brebis bio, glaces artisanales, cannelés du 64. Et aussi Emilie Echavé, le rucher d’Aïtanï, huilerie Mirande, crochet de Letiti, Aica du Joos, jardins d’Hanahita, rèves de bougies. .

Place du boulodrome Saint-Goin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mairie.saintgoin@gmail.com

