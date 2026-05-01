Marché nocturne Saint-James
Marché nocturne Saint-James vendredi 29 mai 2026.
Saint-James
Marché nocturne
Avenue du Général de Gaulle Saint-James Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Rendez-vous dans le centre-ville de Saint-James pour une soirée festive, gourmande et conviviale avec à l’honneur des produits du terroir, l’artisanat local et les savoir-faire des exposants. Ambiance musicale avec un concert des élèves de l’Ecole des Arts de Saint-James. Restauration à emporter sur place et dans les restaurants du centre-ville. .
Avenue du Général de Gaulle Saint-James 50240 Manche Normandie +33 2 33 89 62 13 evenementiel@mairie-stjames.com
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Saint-James a été mis à jour le 2026-05-19 par OT MSM Normandie BIT Genêts