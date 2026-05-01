Saint-James

Marché nocturne

Avenue du Général de Gaulle Saint-James Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Rendez-vous dans le centre-ville de Saint-James pour une soirée festive, gourmande et conviviale avec à l’honneur des produits du terroir, l’artisanat local et les savoir-faire des exposants. Ambiance musicale avec un concert des élèves de l’Ecole des Arts de Saint-James. Restauration à emporter sur place et dans les restaurants du centre-ville. .

Avenue du Général de Gaulle Saint-James 50240 Manche Normandie +33 2 33 89 62 13 evenementiel@mairie-stjames.com

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Saint-James a été mis à jour le 2026-05-19 par OT MSM Normandie BIT Genêts