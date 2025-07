Marché nocturne Saint-Jean-du-Bruel

Marché nocturne Saint-Jean-du-Bruel lundi 28 juillet 2025.

Marché nocturne

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Début : 2025-07-28

2025-07-28

Venez rencontrer les producteurs et artisans locaux et faire le plein de bons produits ou bien les déguster sur place.

Le marché nocturne revient sous les étoiles pour une soirée authentique, locale et conviviale imaginée par les habitants du village !

Producteurs du coin

Artisans & créateurs inspirés

Concerts live

Buvette & petite restauration

Tombola solidaire au profit des enfants de l’école

… et surtout une belle dose de bonne humeur !

Venez flâner, savourer, discuter, danser, profiter… entre amis ou en famille.

Une soirée d’été comme on les aime simple, festive, sous les étoiles de Saint-Jean-du-Bruel.

De 18h à 23h, au boulodrome (place de la mairie) .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 16 72 71 16 blanicolas@aol.com

English :

Come and meet local producers and artisans and stock up on good produce, or sample it on the spot.

German :

Treffen Sie die lokalen Produzenten und Handwerker und decken Sie sich mit guten Produkten ein oder probieren Sie sie vor Ort.

Italiano :

Venite a conoscere i produttori e gli artigiani locali e a fare scorta di ottimi prodotti o a degustarli sul posto.

Espanol :

Venga a conocer a los productores y artesanos locales y abastézcase de magníficos productos o pruébelos in situ.

