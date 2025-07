Marché nocturne avenue de la République Saint-Martin-de-Crau

Marché nocturne avenue de la République Saint-Martin-de-Crau mardi 12 août 2025.

Marché nocturne

Mardi 12 août 2025 de 18h à 23h. avenue de la République Centre-ville Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Venez flâner dès la tombée du jour sur l’avenue de la République !

La municipalité vous invite à flâner entre les stands du marché nocturne, où producteurs, artisans et créateurs locaux partageront leurs savoir-faire. L’ambiance s’annonce festive et rythmée par plusieurs animations. Un joli moment à savourer en famille ou entre amis. .

avenue de la République Centre-ville Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 17 29

English :

Come and stroll along the Avenue de la République from dusk onwards!

German :

Flanieren Sie ab Einbruch der Dunkelheit auf der Avenue de la République!

Italiano :

Venite a passeggiare lungo l’Avenue de la République dal tramonto in poi!

Espanol :

Venga a pasear por la Avenue de la République a partir del atardecer

