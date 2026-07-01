AGENDA · Saint-Maurice-sur-Vingeanne
Marché nocturne Saint-Maurice-sur-Vingeanne
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Maurice-sur-Vingeanne
Informations pratiques
Saint-Maurice-sur-Vingeanne
Marché nocturne
6 Route de Montigny Saint-Maurice-sur-Vingeanne Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 23:59:00
Date(s) :
2026-07-18
Marché nocturne avec animations pour les petits et grands .
6 Route de Montigny Saint-Maurice-sur-Vingeanne 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 23 28 01
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Saint-Maurice-sur-Vingeanne a été mis à jour le 2026-07-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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