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AGENDA · Saint-Maurice-sur-Vingeanne

Marché nocturne Saint-Maurice-sur-Vingeanne

samedi 18 juillet 2026 · Saint-Maurice-sur-Vingeanne

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
6 Route de Montigny
Ville
21610 Saint-Maurice-sur-Vingeanne
Département
Côte-d'Or
Tarif

Saint-Maurice-sur-Vingeanne

Marché nocturne

6 Route de Montigny Saint-Maurice-sur-Vingeanne Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :
2026-07-18

Marché nocturne avec animations pour les petits et grands   .

6 Route de Montigny Saint-Maurice-sur-Vingeanne 21610 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 23 28 01 

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Saint-Maurice-sur-Vingeanne a été mis à jour le 2026-07-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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