Marché Nocturne Résidence Séniors Le Soleil du Yet Saint-Paul-lès-Dax

Résidence Séniors Le Soleil du Yet 105 ALLEE DU YET Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-07-29

fin : 2025-07-29

2025-07-29

Pour la 2ème année consécutive, le Soleil du Yet (résidence séniors) organise son marché nocturne.

Présence d’un Foodtruck et de nombreux exposants locaux.

Événement ouvert à tous et gratuit ! .

Résidence Séniors Le Soleil du Yet 105 ALLEE DU YET Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 21 50 animateur@soleilduyet.fr

