Marché nocturne Rue Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle
Marché nocturne Rue Karrika Saint-Pée-sur-Nivelle dimanche 23 août 2026.
Saint-Pée-sur-Nivelle
Marché nocturne
Rue Karrika Fronton Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 18:00:00
fin : 2026-08-23 23:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Tout au long de l’été venez profiter d’une ambiance conviviale au cœur du Bourg à la découverte de revendeurs, créateurs et producteurs locaux.
Chaque dimanche la rue Karrika s’animera pour accueillir de nombreux commerçants ambulants.
Que vous soyez habitant, vacancier ou simplement de passage, ce nouveau rendez-vous estival sera l’occasion idéale de flâner en soirée et partager un agréable moment en famille ou entre amis. .
Rue Karrika Fronton Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 10 19 contact@senpere64.fr
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English : Marché nocturne
L’événement Marché nocturne Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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