marche nocturne

place de l’egluise Saint-Seine-l’Abbaye Côte-d’Or

Tarif : 1 – 1 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

25 producteurs locaux proposent de faire déguster leur produits . .

place de l’egluise Saint-Seine-l’Abbaye 21440 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ccfss.fr

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English : marche nocturne

L’événement marche nocturne Saint-Seine-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Forêts, Seine et Suzon