marche nocturne Saint-Seine-l’Abbaye
marche nocturne Saint-Seine-l’Abbaye jeudi 23 juillet 2026.
marche nocturne
place de l’egluise Saint-Seine-l’Abbaye Côte-d’Or
Tarif : 1 – 1 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
25 producteurs locaux proposent de faire déguster leur produits . .
place de l’egluise Saint-Seine-l’Abbaye 21440 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ccfss.fr
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English : marche nocturne
L’événement marche nocturne Saint-Seine-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Forêts, Seine et Suzon