Marché nocturne Saint-Valery-en-Caux

Marché nocturne Saint-Valery-en-Caux mercredi 16 juillet 2025.

Marché nocturne

Place de la chapelle Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Début : 2025-07-16 16:00:00

fin : 2025-07-16 23:00:00

2025-07-16

Terroir et artisanat, produits locaux et faits mains, mode , accessoires, bijoux…

A partir de 16h, jusqu’à 23h, place de la chapelle. Entrée libre.

Place de la chapelle Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 22

English : Marché nocturne

Local produce and handicrafts, fashion, accessories, jewelry…

From 4pm to 11pm, Place de la Chapelle. Free admission.

German :

Region und Kunsthandwerk, lokale und handgemachte Produkte, Mode , Accessoires, Schmuck…

Ab 16 Uhr bis 23 Uhr, Place de la Chapelle. Freier Eintritt.

Italiano :

Prodotti locali e artigianato, moda, accessori, gioielli…

Dalle 16.00 alle 23.00, Place de la Chapelle. Ingresso libero.

Espanol :

Productos locales y artesanía, moda, accesorios, joyería…

De 16:00 a 23:00 h, plaza de la Chapelle. Entrada gratuita.

