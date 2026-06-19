Sainte-Eulalie-de-Cernon

Marché nocturne

Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Tous les jeudis de Juillet-Août, marché de producteurs et d’artisans

Au cœur des remparts de Sainte-Eulalie-de-Cernon, laissez-vous porter par l’ambiance des marchés nocturnes, découvrez les savoir-faire de nos producteurs et artisans locaux, et profitez d’une belle soirée d’été en musique dans un cadre exceptionnel.

Nous vous attendons nombreux pour lancer cette nouvelle saison estivale.

Animations musicales

09/07 19h, Les Georges du Tarn, fanfare électrique, ska rural, reggae de goutière, death methane et dub de sanglier ! / 20h, Purple Wood, trio rock style année 70. / 21h, retour des Georges du Tarn.

16/07 19h, Bouba et Manko, trio musique afro-accoustique. /21h, eolithe, groupe de power rock électro symphonique

23/07 19h, magie en roue libre Doun & Cie, mélange de close up, d’humour, de jonglage et de bonne humeur ! / 20h30, Projet Newton, chansons rock décomplexées.

30/07 19h, Duo Vanille, une ambiance élégante et chaleureuse portée par un duo guitare-voix. / 20h, Tombol’art. / 21h30, Paprika, embarquez avec le quartet Paprika pour un voyage à travers les musiques d’Europe de l’Est.

06/08 19h, Zico et Mario, un accordéon, une trompette pour des chansons populaires d’ici ou d’ailleurs. / 20h30, So Watt, un poignée de jazz, une pincée de soul, j’ai nommé So Watt.

13/08 19h, Kaki’s family, 3 générations complices pour une ambiance variété Jazz. / 20h30, Brunelle et Léon, un voyage musicale autour du monde entre tradition, émotion et partage.

20/08 19h, danses indiennes danses classiques indiennes style Odissy avec Magalie de l’école Kamala. / 19h30, Tombol’art. / 20h, Baby Lovers, duo Pop Rock plein d’énergie au répertoire festif. / 21h, danses indiennes le retour. / 22h, Baby Lovers, le retour.

De 18h à 23h, sur la place de la Fontaine. .

Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 79 98

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English :

Every Thursday in July and August, farmers’ and craftsmen’s market

L’événement Marché nocturne Sainte-Eulalie-de-Cernon a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)