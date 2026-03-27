Marché nocturne Place St-Julien Sainte-Thérence
Marché nocturne Place St-Julien Sainte-Thérence jeudi 16 juillet 2026.
Marché nocturne
Place St-Julien Devant le Restaurant Petit Bourbonnais Sainte-Thérence Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 17:30:00
fin : 2026-07-16 22:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Venez flâner dans les allées de ce marché artisanal et de producteurs locaux.
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Place St-Julien Devant le Restaurant Petit Bourbonnais Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 70 61 mairie-ste-therence@orange.fr
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English :
Come and stroll the aisles of this craft and local producers’ market.
L’événement Marché nocturne Sainte-Thérence a été mis à jour le 2026-03-27 par Montluçon Tourisme