Marché nocturne Place St-Julien Sainte-Thérence

Marché nocturne

Place St-Julien Devant le Restaurant Petit Bourbonnais Sainte-Thérence Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:30:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez flâner dans les allées de ce marché artisanal et de producteurs locaux.

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Place St-Julien Devant le Restaurant Petit Bourbonnais Sainte-Thérence 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 70 61 mairie-ste-therence@orange.fr

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English :

Come and stroll the aisles of this craft and local producers’ market.

L’événement Marché nocturne Sainte-Thérence a été mis à jour le 2026-03-27 par Montluçon Tourisme